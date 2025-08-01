  • 26 августа 202526.08.2025вторник
В грантовом конкурсе Росмолодежи победили два тюменских проекта

Общество, 18:51 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два проекта из Тюменской области признаны победителями конкурса "Росмолодежь.Гранты: микрогранты". Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Финансирование получат в размере 300 тыс. рублей кулинарно-познавательная мастерская "Рататуй" Валерии Агеевой, 120 тыс. рублей - образовательный проект "Короткий метр 3.0" Екатерины Ишимцевой.

Отметим, всего команды из регионов подали более 5,6 тыс. заявок. По итогам экспертной оценки 129 из проектов получили грантовую поддержку в общей сумме 30 млн рублей.

# гранты , проекты , Росмолодежь

﻿
