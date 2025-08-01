В грантовом конкурсе Росмолодежи победили два тюменских проекта
Два проекта из Тюменской области признаны победителями конкурса "Росмолодежь.Гранты: микрогранты". Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
Финансирование получат в размере 300 тыс. рублей кулинарно-познавательная мастерская "Рататуй" Валерии Агеевой, 120 тыс. рублей - образовательный проект "Короткий метр 3.0" Екатерины Ишимцевой.
Отметим, всего команды из регионов подали более 5,6 тыс. заявок. По итогам экспертной оценки 129 из проектов получили грантовую поддержку в общей сумме 30 млн рублей.