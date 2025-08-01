В приложении Мах можно будет подписывать электронные документы
Подписывать электронные документы – договоры, соглашения и заявления можно будет в приложении Мах. Платформа завершила интеграцию с технологией "Госключ", первые компании подключатся к сервису уже в 2025 году, сообщает департамент информатизации Тюменской области.
Возможность оценят клиенты банков, мобильных операторов и других организаций.
"Также напоминаем, что тюменцы с помощью приложения Mах смогут получать уведомления от портала государственных услуг Тюменской области. В будущем возможности мессенджера расширятся, он будет бесшовно связывать пользователя с порталом госуслуг и другими федеральными и региональными сервисами", - уточнил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
Отметим, подписание в "Госключе" гарантирует безопасность сделки, а все операции отображаются в личном кабинете на Госуслугах.