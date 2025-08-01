  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер западный

В приложении Мах можно будет подписывать электронные документы

Общество, 18:42 26 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подписывать электронные документы – договоры, соглашения и заявления можно будет в приложении Мах. Платформа завершила интеграцию с технологией "Госключ", первые компании подключатся к сервису уже в 2025 году, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Возможность оценят клиенты банков, мобильных операторов и других организаций.

"Также напоминаем, что тюменцы с помощью приложения Mах смогут получать уведомления от портала государственных услуг Тюменской области. В будущем возможности мессенджера расширятся, он будет бесшовно связывать пользователя с порталом госуслуг и другими федеральными и региональными сервисами", - уточнил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Отметим, подписание в "Госключе" гарантирует безопасность сделки, а все операции отображаются в личном кабинете на Госуслугах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# госуслуги , мобильное приложение , электронная подпись

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:24 26.08.2025ФМШ Тюменской области вошла в топ-пять лучших школ России 
20:05 26.08.2025В Тюмени открыли выставку-презентацию книги диалогов философа и художника
19:35 26.08.2025Фестиваль "Уха-царица" открыли в Тобольске
19:26 26.08.2025При строительстве спортобъектов в Тюменской области учитывают виды спорта для ветеранов СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора