В Тюмени воспитанники "Прибоя" встретились с двукратным призером Олимпийских игр

Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

С двукратным призером Олимпийских игр боксером Раимкулем Малахбековым встретились воспитанники спортивной школы "Прибой" в Тюмени. Почетный гость - советник президента Республики Калмыкия по вопросам физической культуры и спорта, председатель правления "Здорового Отечества" поделился своим опытом.

Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Такие встречи помогают популяризировать активный образ жизни. Я надеюсь, что, глядя на успешных спортсменов, ребята будут стремиться к новым достижениям", - подчеркнул Раимкуль Малахбеков.

Встреча произвела на воспитанников спортшколы большое впечатление. Им понравилась история именитого боксера про его становление в спорте.