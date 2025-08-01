В Тюмени воспитанники "Прибоя" встретились с двукратным призером Олимпийских игр
С двукратным призером Олимпийских игр боксером Раимкулем Малахбековым встретились воспитанники спортивной школы "Прибой" в Тюмени. Почетный гость - советник президента Республики Калмыкия по вопросам физической культуры и спорта, председатель правления "Здорового Отечества" поделился своим опытом.
Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Такие встречи помогают популяризировать активный образ жизни. Я надеюсь, что, глядя на успешных спортсменов, ребята будут стремиться к новым достижениям", - подчеркнул Раимкуль Малахбеков.
Встреча произвела на воспитанников спортшколы большое впечатление. Им понравилась история именитого боксера про его становление в спорте.