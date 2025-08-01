  • 27 августа 202527.08.2025среда
Более двух тысяч детей отдохнули в лагерях Ялуторовского округа за лето

Общество, 16:05 27 августа 2025

администрация Ялуторовского округа | Фото: администрация Ялуторовского округа

Более двух тысяч детей отдохнули и оздоровились в 19 лагерях дневного пребывания Ялуторовского округа за лето. В населенных пунктах также работали 18 досуговых площадок при учреждениях общего образования, 54 при учреждениях культуры, 45 вечерних спортивных площадок.

Как сообщает администрация Ялуторовского округа, дети занимались социально-значимой и волонтерской деятельностью, посещали вечерние досуговые и спортивные площадки, загородные лагеря, отделения дневного пребывания для семей, кружки и мастер-классы, экскурсии, спортивные и досугово-развлекательные мероприятия.

# летний детский отдых , Ялуторовский район

