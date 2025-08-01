Роскосмос запустит авиарейс для наблюдения за затмением

Роскосмос запустит 7 сентября авиарейс для наблюдения за лунным затмением, сообщает госкорпорация. Наблюдать лунное затмение можно не только с Земли, но и с борта самолёта.

Роскосмос, научно-техническая гильдия "Рубежи науки" и Внуково−3 в день лунного затмения отправят спецрейс для наблюдения за уникальным природным явлением. Также будет возможность увидеть северное сияние.

Борт проекта Astro Night вылетит из Москвы и возьмёт курс на полярный круг. Во время полета комментировать астрономическое явление будут астроном Владимир Сурдин, "охотник за затмениями" Станислав Короткий и действующий российский космонавт. Полет экскурсионного рейса продлится 4 часа.

Лунное затмение произойдет 7 сентября 2025 года. Луна будет скрыта тенью Земли почти на 1,5 часа, с 18 часов 28 минут до 23 часов 55 минут по московскому времени. Полностью Луна будет скрыта тенью Земли с 20 часов 31 минуты до 21 часа 53 минут. При этом Луна, которая будет освещаться лучами Солнца, которые прошли через атмосферу Земли, изменит свою окраску и приобретёт красноватый оттенок.