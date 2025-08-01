Студенты-программисты выбирают нефтяную отрасль для карьерного старта

| Фото: Никита Мамаев | Фото: Никита Мамаев

Нефтедобывающая отрасль становится все более привлекательной для студентов ИТ-направлений. К такому выводу пришли HR-аналитики "Мессояханефтегаза" – предприятия, ведущего разработку Восточно-Мессояхского месторождения. Специалисты рассказали, что в 2025 году 40 % заявок на производственную практику поступило от будущих программистов. Что в два раза выше, чем в прошлом году. Эксперты объясняют этот тренд высокой динамикой развития цифровых проектов в сфере разработки месторождений.

"Сегодня "Мессояха" использует цифровые продукты для управления добычей и бурением, обработки и интерпретации геологических данных, - отметил директор по работе с персоналом предприятия Максим Медведев. - Растущий интерес будущих программистов к нефтянке обусловлен, на мой взгляд, именно большим количеством интересных разноплановых проектов, где студенты могут себя реализовать и прокачать полученные в вузе знания и навыки".

Во время производственной практики студенты тестируют цифровые продукты в офисе и на месторождении, создают прототипы решений для машинного обучения и цифровой архитектуры нефтепромыслов.

"Мне всегда было интересно применить полученные в вузе знания на практике, - поделился студент Тюменского индустриального университета Никита Делигодин. - Я участвовал в создании приложений для работы производственных подразделений, занимался инжинирингом данных, развитием продуктов малой автоматизации. Хочу вернуться в нефтянку и стать частью этого профессионального сообщества".

В последние два года нефтегазовые специальности для стажировок все чаще выбирают девушки. В этом году на Восточно-Мессояхском месторождении прошли практику 19 студенток.

"Во-первых, это настоящая Арктика, побывать здесь всегда было моей мечтой. Во-вторых, очень дружелюбная и профессиональная команда – коллеги все объясняли, во всем помогали. В-третьих, промысел на Восточной Мессояхе – это современный технополис, в такой нефтянке хочется работать!" – рассказала Софья Решетникова из Санкт-Петербургского горного университета.

Студенты, зарекомендовавшие себя на практике, получают предложение о трудоустройстве и могут работать без отрыва от учебы. Как сообщили на предприятии, за последние три года в штат "Мессояхи" и на длительные оплачиваемые стажировки устроились более 20 учащихся и выпускников вузов и техникумов.