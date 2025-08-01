  • 27 августа 202527.08.2025среда
  • USD80,5268
    EUR93,3684
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

Студенты-программисты выбирают нефтяную отрасль для карьерного старта

Общество, 11:20 27 августа 2025

Никита Мамаев | Фото: Никита Мамаев

Нефтедобывающая отрасль становится все более привлекательной для студентов ИТ-направлений. К такому выводу пришли HR-аналитики "Мессояханефтегаза" – предприятия, ведущего разработку Восточно-Мессояхского месторождения. Специалисты рассказали, что в 2025 году 40 % заявок на производственную практику поступило от будущих программистов. Что в два раза выше, чем в прошлом году. Эксперты объясняют этот тренд высокой динамикой развития цифровых проектов в сфере разработки месторождений.

"Сегодня "Мессояха" использует цифровые продукты для управления добычей и бурением, обработки и интерпретации геологических данных, - отметил директор по работе с персоналом предприятия Максим Медведев. - Растущий интерес будущих программистов к нефтянке обусловлен, на мой взгляд, именно большим количеством интересных разноплановых проектов, где студенты могут себя реализовать и прокачать полученные в вузе знания и навыки".

Во время производственной практики студенты тестируют цифровые продукты в офисе и на месторождении, создают прототипы решений для машинного обучения и цифровой архитектуры нефтепромыслов.

"Мне всегда было интересно применить полученные в вузе знания на практике, - поделился студент Тюменского индустриального университета Никита Делигодин. - Я участвовал в создании приложений для работы производственных подразделений, занимался инжинирингом данных, развитием продуктов малой автоматизации. Хочу вернуться в нефтянку и стать частью этого профессионального сообщества".

В последние два года нефтегазовые специальности для стажировок все чаще выбирают девушки. В этом году на Восточно-Мессояхском месторождении прошли практику 19 студенток.

"Во-первых, это настоящая Арктика, побывать здесь всегда было моей мечтой. Во-вторых, очень дружелюбная и профессиональная команда – коллеги все объясняли, во всем помогали. В-третьих, промысел на Восточной Мессояхе – это современный технополис, в такой нефтянке хочется работать!" – рассказала Софья Решетникова из Санкт-Петербургского горного университета.

Студенты, зарекомендовавшие себя на практике, получают предложение о трудоустройстве и могут работать без отрыва от учебы. Как сообщили на предприятии, за последние три года в штат "Мессояхи" и на длительные оплачиваемые стажировки устроились более 20 учащихся и выпускников вузов и техникумов.

Никита Мамаев | Фото: Никита Мамаев

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# программирование , ТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:59 27.08.2025Надземный переход у железнодорожного вокзала Тюмени закроют на ремонт до 29 сентября
12:37 27.08.202576 случаев клещевого боррелиоза зарегистрировано в Тюменской области
12:26 27.08.2025Молодежь ДНР перенимает опыт тюменских организаций
12:15 27.08.2025Акция по безопасности молодежи на дорогах проходит в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора