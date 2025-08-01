В Упоровском районе возродят традицию ярмарочных кукольных представлений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инициативные жители Упоровского района возьмутся за возрождение старинной традиции кукольных представлений на ярмарках. В селах Емуртла, Суерка, Упорово и посёлке Кизак до сих пор проводятся традиционные ярмарки, но искусство балаганных представлений давно ушло в прошлое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор АНО "Бюро творческих инициатив" Наталья Сезёва.

По ее словам, эта инициатива важна для местного сообщества, а особенно для детей. В Упоровском районе отсутствует постоянно действующий кукольный театр, а ближайший профессиональный коллектив находится в областном центре.

"Театр кукол – это не просто развлечение, это возможность прикоснуться к культурному наследию своего народа и сформировать у детей нравственные ценности", — подчеркнула руководитель.

Историческая важность проекта заключается в сохранении традиций. В краеведческом музее сохранились воспоминания старожилов о том, как проходили представления, и теперь появилась возможность воссоздать атмосферу народного театра. Несмотря на продолжающуюся традицию проведения ярмарок, кукольные представления давно не радовали зрителей.

Возрождение исконного искусства станет возможным благодаря созданию самодеятельного кукольного театра на базе краеведческого музея. "Мы хотим вернуть в жизнь наших земляков удивительное искусство кукольного балагана, которое когда-то собирало на ярмарках целые толпы зрителей", — поделилась Наталья Сезёва.

Масштаб проекта охватывает несколько населённых пунктов района. Планируется создание постоянного театра, проведение представлений на ярмарках и активное информационное продвижение инициативы. Особое внимание будет уделено вовлечению детей в театральное искусство, развитию их творческого потенциала и формированию любви к народной культуре.

Проект "Кукольный театр — Добрые сказы земли упоровской" АНО "Бюро творческих инициатив" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив во втором конкурсе 2025 года в размере 699 тыс. 626 рублей. По словам Натальи Сезёвой, реализация инициативы не только поможет сохранить уникальное культурное наследие, но и станет новым центром притяжения для жителей района и туристов, способствуя развитию территории и укреплению её бренда.

Инна Кондрашкина