  • 27 августа 202527.08.2025среда
  • USD80,5268
    EUR93,3684
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Упоровском районе возродят традицию ярмарочных кукольных представлений

Общество, 17:34 27 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инициативные жители Упоровского района возьмутся за возрождение старинной традиции кукольных представлений на ярмарках. В селах Емуртла, Суерка, Упорово и посёлке Кизак до сих пор проводятся традиционные ярмарки, но искусство балаганных представлений давно ушло в прошлое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор АНО "Бюро творческих инициатив" Наталья Сезёва.

По ее словам, эта инициатива важна для местного сообщества, а особенно для детей. В Упоровском районе отсутствует постоянно действующий кукольный театр, а ближайший профессиональный коллектив находится в областном центре.

"Театр кукол – это не просто развлечение, это возможность прикоснуться к культурному наследию своего народа и сформировать у детей нравственные ценности", — подчеркнула руководитель.

Историческая важность проекта заключается в сохранении традиций. В краеведческом музее сохранились воспоминания старожилов о том, как проходили представления, и теперь появилась возможность воссоздать атмосферу народного театра. Несмотря на продолжающуюся традицию проведения ярмарок, кукольные представления давно не радовали зрителей.

Возрождение исконного искусства станет возможным благодаря созданию самодеятельного кукольного театра на базе краеведческого музея. "Мы хотим вернуть в жизнь наших земляков удивительное искусство кукольного балагана, которое когда-то собирало на ярмарках целые толпы зрителей", — поделилась Наталья Сезёва.

Масштаб проекта охватывает несколько населённых пунктов района. Планируется создание постоянного театра, проведение представлений на ярмарках и активное информационное продвижение инициативы. Особое внимание будет уделено вовлечению детей в театральное искусство, развитию их творческого потенциала и формированию любви к народной культуре.

Проект "Кукольный театр — Добрые сказы земли упоровской" АНО "Бюро творческих инициатив" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив во втором конкурсе 2025 года в размере 699 тыс. 626 рублей. По словам Натальи Сезёвой, реализация инициативы не только поможет сохранить уникальное культурное наследие, но и станет новым центром притяжения для жителей района и туристов, способствуя развитию территории и укреплению её бренда.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Президентский фонд культурных инициатив , Упоровский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 27.08.2025Тюменца поощрили благодарностью президента РФ за достойный труд
18:07 27.08.2025Сотрудники ГАИ будут дежурить у школ в Тюменской области 1 сентября
17:56 27.08.202528 августа - события дня
17:45 27.08.2025В деревне Югринского округа ввели карантин по бешенству животных

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора