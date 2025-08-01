14-летнего подростка на скутере задержали в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

14-летнего подростка на скутере задержали сотрудники мотовзвода ДПС на ул. Тимофея Чаркова вечером 26 августа. На место вызвали законных представителей тюменцы, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Со слов отца он не знал про существование скутера. Подросток пояснил, что заработал на него сам, ставил транспорт во дворе. Школьник управлял скутером в шлеме.

Сейчас скутер эвакуирован на спец стоянку. На ребенка составлен административный материал за нарушение ПДД. Информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.