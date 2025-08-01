20 новых детских садов и 10 школ открыли в Тюмени за последние пять лет

| Фото: тг-канал Максима Афанасьева

20 новых детских садов и 10 школ открыли в Тюмени за последние пять лет. За летний период было обновлено и оборудовано новой техникой множество школьных классов, в некоторых школах произведен капитальный ремонт.

"В тюменских школах работают самые заинтересованные, прогрессивные и мудрые учителя. Они успешно справляются с задачей взрастить конкурентную, социально активную, знающую историю своей страны личность. "Орлята России", "Движение Первых", "Вахта Памяти", "Бессмертный полк", "Улицы героев", Кубок главы города по лыжным гонкам… – во все проекты школы включаются вдумчиво, серьёзно и результативно", - пишет в своих социальных сетях глава Тюмени Максим Афанасьев.

| Фото: тг-канал Максима Афанасьева

Большое значение сегодня отводится развитию IT-технологий, естественно-научным дисциплинам, формированию инженерного мышления. В новом учебном году эта деятельность будет масштабирована на базе пяти образовательных организаций. Продолжится и внедрение программ по профориентации детей.

"Сегодня я с удовольствием вручил педагогам заслуженные награды Министерства просвещения Российской Федерации и администрации города Тюмени. Спасибо вам, тюменские наставники", - добавил мэр.

| Фото: тг-канал Максима Афанасьева

Напомним, что в сентябре за парты сядут почти 147 тыс. учеников, среди которых более 13 тыс. первоклассников.