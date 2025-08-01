  • 27 августа 202527.08.2025среда
Тюменца поощрили благодарностью президента РФ за достойный труд

Общество, 18:18 27 августа 2025

скриншот видео kremlin.ru | Фото: скриншот видео kremlin.ru

Начальнику лаборатории энерго-механической службы ООО "Тюмень Водоканал" Денису Яковлеву объявлена благодарность президента РФ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ее поощрили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение президента РФ "О поощрении" опубликовано на портале правовой информации.

# благодарность , награждения

