  • 31 августа 202531.08.2025воскресенье
  • USD80,3316
    EUR94,0479
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменцам рассказали про адаптацию к учебному году

Общество, 17:03 31 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько правил для успешной адаптации к учебному году рассказали эксперты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Самые важные – наладить режим дня, полноценный сон, регулярное питание и физическую активность.

"Несмотря на то, что дети большую часть времени проводят в школе, ответственность за обучение их здоровым привычкам ложится не только на учителей. Режим дня, основы рационального питания, привычки быть активными формируются в семье. Родители – образец для подражания", - напомнили в управлении.

Полезным навыкам нужно ребенка научить. Стоит начать с планирования и контроля режима дня. Обязательно отработать границы периодов сна и бодрствования. Учесть в графике выполнение утренней разминки и гигиенических процедур, приемы пищи, выполнение домашних заданий, кружки и секции, заботу о чистоте одежды и комнаты.

Стоит рассказать о позитивных факторах, которые влияют на здоровье. И это не только правильное питание и физическая активность. Также важны эмоции, баланс учебы и отдыха.

Еще один совет касается умения прислушиваться к своему самочувствию. Важно вовремя сообщить родителям о том, что беспокоит, не терпеть боль, недомогание.

Любые беседы на эти темы нужно проводить мягко, без принуждения, поскольку нравоучения у детей вызывают только сопротивление. Можно вместе составить режим дня с учетом особенностей семьи и интересов ребенка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здоровый образ жизни , Управление Роспотребнадзора , учебный год , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 31.08.2025 Тюменцам рассказали про адаптацию к учебному году
16:31 31.08.2025Гиды проводят экскурсии по Александровскому саду Тюмени
15:27 31.08.2025Более 600 пользователей подписались на канал полпреда УФО в мессенджере MAX
14:41 31.08.2025Более 766 га территорий для строительства выявили в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора