Тюменцам рассказали про адаптацию к учебному году

Несколько правил для успешной адаптации к учебному году рассказали эксперты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Самые важные – наладить режим дня, полноценный сон, регулярное питание и физическую активность.

"Несмотря на то, что дети большую часть времени проводят в школе, ответственность за обучение их здоровым привычкам ложится не только на учителей. Режим дня, основы рационального питания, привычки быть активными формируются в семье. Родители – образец для подражания", - напомнили в управлении.

Полезным навыкам нужно ребенка научить. Стоит начать с планирования и контроля режима дня. Обязательно отработать границы периодов сна и бодрствования. Учесть в графике выполнение утренней разминки и гигиенических процедур, приемы пищи, выполнение домашних заданий, кружки и секции, заботу о чистоте одежды и комнаты.

Стоит рассказать о позитивных факторах, которые влияют на здоровье. И это не только правильное питание и физическая активность. Также важны эмоции, баланс учебы и отдыха.

Еще один совет касается умения прислушиваться к своему самочувствию. Важно вовремя сообщить родителям о том, что беспокоит, не терпеть боль, недомогание.

Любые беседы на эти темы нужно проводить мягко, без принуждения, поскольку нравоучения у детей вызывают только сопротивление. Можно вместе составить режим дня с учетом особенностей семьи и интересов ребенка.