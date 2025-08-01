Раскрыть сильные стороны поможет участнику "Боевого кадрового резерва" глава Ишима

Раскрыть сильные стороны поможет участнику "Боевого кадрового резерва Тюменской области" глава Ишима Фёдор Шишкин. Он стал наставником ветерана специальной военной операции.

"До финала первого модуля проекта дошли 33 человека, среди них наш земляк Денис Александрович Байматов. Житель Ишима в течение трёх лет проходил военную службу по контракту. Работает помощником машиниста электровоза в депо Ишим, преподаёт в казачьем кадетском классе", - рассказал про стажера глава.

Фёдор Шишкин намерен поделиться с ветераном СВО своими знаниями в муниципальном управлении и подготовит его к выполнению задач в сфере управления и бизнеса.