  • 28 августа 202528.08.2025четверг
  • USD80,4421
    EUR93,3428
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

Раскрыть сильные стороны поможет участнику "Боевого кадрового резерва" глава Ишима

Общество, 16:16 28 августа 2025

из Telegram-канала главы Ишима Фёдора Шишкина | Фото: из Telegram-канала главы Ишима Фёдора Шишкина

Раскрыть сильные стороны поможет участнику "Боевого кадрового резерва Тюменской области" глава Ишима Фёдор Шишкин. Он стал наставником ветерана специальной военной операции.

"До финала первого модуля проекта дошли 33 человека, среди них наш земляк Денис Александрович Байматов. Житель Ишима в течение трёх лет проходил военную службу по контракту. Работает помощником машиниста электровоза в депо Ишим, преподаёт в казачьем кадетском классе", - рассказал про стажера глава.

Фёдор Шишкин намерен поделиться с ветераном СВО своими знаниями в муниципальном управлении и подготовит его к выполнению задач в сфере управления и бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , госслужба , наставник , Федор Шишкин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 28.08.2025В Тюмени распределяют бюллетени по избирательным участкам на допвыборы депутатов гордумы
17:12 28.08.202523 тыс. 652 запрета регистрации сделок без личного участия оформили жители Тюменской области
16:49 28.08.2025Капремонт коллектора в Тобольске завершили раньше срока
16:38 28.08.2025Предпринимательство по-новому: Сбер рассказал об искусственном интеллекте участникам СУП

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора