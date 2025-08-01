  • 28 августа 202528.08.2025четверг
23 тыс. 652 запрета регистрации сделок без личного участия оформили жители Тюменской области

Общество, 17:12 28 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 тыс. 652 запрета на регистрацию сделок без личного участия оформили жители Тюменской области. Заявления они направили в региональный Росреестр либо установили запрет через Госуслуги, МФЦ сообщает ведомство.

"Заявление для внесения в Единый госреестр недвижимости записи о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права или обременения объекта недвижимости без личного участия могут поддать собственники или его представители по нотариально удостоверенной доверенности", - уточнила заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Надежда Киселева.

После внесения такой записи в ЕГРН все заявления в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его законного представителя будут возвращаться без рассмотрения.

Услуга действует с 2013 г. и продолжает быть востребованной, потому что является одним из самых надёжных инструментов для защиты собственности.

безопасность , недвижимость , Росреестр

