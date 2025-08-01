В Аромашевском округе проверили безопасность дорог к школам

Безопасность дорог к школам проверили в Аромашевском округе. Сотрудники дорожного надзора межмуниципального отдела Госавтоинспекции обследовали пешеходные переходы, тротуары, искусственные неровности, исправность светофоров и наличие дорожной разметки, сообщает администрация муниципалитета.

"У большинства школ созданы необходимые условия для безопасного движения школьников по маршрутам "дом - школа - дом". Я призываю школьников быть внимательными и переходить дорогу по пешеходным переходам, а водителей сбавлять скорость вблизи общеобразовательных учреждений, особенно в утренние часы", - обратился к участникам дорожного движения начальник межмуниципального отдела Госавтоинспекции Виталий Артюх.

Отметим, что при проверке дорог и тротуаров инспекторы замерили уклон дорожного покрытия и обочин, высоту дорожных знаков, оценили качество дорожной разметки.