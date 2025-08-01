  • 29 августа 202529.08.2025пятница
  • USD80,2918
    EUR93,4891
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер юго-западный

В Аромашевском округе проверили безопасность дорог к школам

Общество, 18:31 29 августа 2025

администрация Аромашевского округа | Фото: администрация Аромашевского округа

Безопасность дорог к школам проверили в Аромашевском округе. Сотрудники дорожного надзора межмуниципального отдела Госавтоинспекции обследовали пешеходные переходы, тротуары, искусственные неровности, исправность светофоров и наличие дорожной разметки, сообщает администрация муниципалитета.

"У большинства школ созданы необходимые условия для безопасного движения школьников по маршрутам "дом - школа - дом". Я призываю школьников быть внимательными и переходить дорогу по пешеходным переходам, а водителей сбавлять скорость вблизи общеобразовательных учреждений, особенно в утренние часы", - обратился к участникам дорожного движения начальник межмуниципального отдела Госавтоинспекции Виталий Артюх.

Отметим, что при проверке дорог и тротуаров инспекторы замерили уклон дорожного покрытия и обочин, высоту дорожных знаков, оценили качество дорожной разметки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Аромашевский округ , дорожная безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 29.08.20254,5 тыс. цветов высадили активисты "Отрядов мэра" в Тобольске за лето
18:49 29.08.2025Новый проект "Атмосфера" сплотил семьи Сладковского района
18:31 29.08.2025В Аромашевском округе проверили безопасность дорог к школам
18:17 29.08.2025Наставники проекта "Боевой кадровый резерв" подготовят планы стажировок своим подопечным

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора