В Тюмени совершенствуют систему водоотведения

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Работы по улучшению системы водоотведения и устранению подтоплений планомерно ведут специалисты в Тюмени. Только в Восточном округе с начала 2025 года такой работой охвачено 40 объектов, восстановленная площадь составила 16 тыс. кв. м, сообщает городская администрация.

Особое внимание специалисты традиционно уделяют территориям, прилегающим к социальным объектам. Так, из крупных объектов в 2025 году модернизирована сеть ливневой канализации по ул. Олимпийской на подъезде к школе № 42 и благоустроенным дворовым территориям. Общая площадь водотведения здесь составила 2 тыс. 473 кв. м.

Также проведен ремонт системы на восьми участках улично-дорожной сети, приведены в порядок территории на ул. Дивной у школы № 45 и спортивного клуба "Легион", отведена вода от участка дома на Червишевском тракте, 94, благоустроена парковка, тротуар и проезжая часть на ул. Бирюзова.