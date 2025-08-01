  • 29 августа 202529.08.2025пятница
  • USD80,2918
    EUR93,4891
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

В Тюмени совершенствуют систему водоотведения

Общество, 11:19 29 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Работы по улучшению системы водоотведения и устранению подтоплений планомерно ведут специалисты в Тюмени. Только в Восточном округе с начала 2025 года такой работой охвачено 40 объектов, восстановленная площадь составила 16 тыс. кв. м, сообщает городская администрация.

Особое внимание специалисты традиционно уделяют территориям, прилегающим к социальным объектам. Так, из крупных объектов в 2025 году модернизирована сеть ливневой канализации по ул. Олимпийской на подъезде к школе № 42 и благоустроенным дворовым территориям. Общая площадь водотведения здесь составила 2 тыс. 473 кв. м.

Также проведен ремонт системы на восьми участках улично-дорожной сети, приведены в порядок территории на ул. Дивной у школы № 45 и спортивного клуба "Легион", отведена вода от участка дома на Червишевском тракте, 94, благоустроена парковка, тротуар и проезжая часть на ул. Бирюзова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# водоотведение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 29.08.2025Тюменские потребители задолжали "дочке" "Газпрома" 53,5 млн рублей
12:36 29.08.2025Тюменцы стали чаще читать произведения братьев Стругацких
12:25 29.08.2025Школьники на уроках музыки споют песни Аедоницкого, Тухманова и Дунаевского
12:03 29.08.2025В Тюменской области 672 летних лагеря приняли на отдых 174 тысячи детей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора