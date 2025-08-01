Новое учебное подразделение ТИУ откроет свои двери для студентов 1 сентября

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новое учебное подразделение Тюменского индустриального университета - Технологический институт - откроет свои двери для студентов и преподавателей 1 сентября. Институт был образован путем слияния большинства кафедр Института промышленных технологий и инжиниринга и Института транспорта, сообщает Центр по внешним коммуникациям вуза.

Решение о создании Технологического института принято в рамках современного контекста действительности, отличающегося такими особенностями, как цифровизация, информатизация, технологизация. В построении модели учебного процесса учтены современные тренды в высшем образовании, при этом сохранены лучшие практики и традиции двух институтов.

По словам Анатолия Халина, директора ИПТИ, который возглавит Технологический институт, в настоящее время междисциплинарные компетенции с углублением в профильность – тренд в образовании и подготовке современного специалиста. Соединение разносторонних, дополняющих друг друга знаний и усилий, дает ощутимый синергетический эффект. Модель была заложена в создание Технологического института. Химия, физика, транспорт, машиностроение, механика – это неполный перечень векторов знаний, собранных в нем.