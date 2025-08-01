  • 29 августа 202529.08.2025пятница
Ялуторовские хирурги успешно провели стентирование сердечных сосудов

Общество, 16:26 29 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сложное вмешательство на сосудах сердца - стентирование правой коронарной артерии - успешно выполнили врачи Областной больницы № 23 в Ялуторовске.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, 66-летняя пациентка поступила с жалобами на одышку, нестабильное артериальное давление и дискомфорт в груди. Обследование показало необходимость коронографии - более детального исследования проходимости сосудов сердца. Прямо во время процедуры кардиохирурги выполнили стентирование, которая помогла восстановить кровоток.

Уже через неделю женщину выписали домой с нормальными показателями артериального давления. В дальнейшем ей предстоит еще одна операция - установка стента на вторую артерию.

"Здоровое сердце – это правильное питание без жирного и сладкого, регулярная физическая активность, контроль веса и давления, отказ от вредных привычек и своевременное обращение к врачу. Помните: 7-8 часов сна, минимум стресса и ежегодная проверка здоровья – залог долгой и активной жизни без сердечно-сосудистых проблем", - добавил заведующий региональным сосудистым центром Областной больницы № 23 Роман Макаров.

