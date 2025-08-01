100 кустов наркосодержащего мака вырастил на огороде житель Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в культивировании наркосодержащего растения задержали сотрудники ишимской полиции. Селянин 1975 года рождения вырастил на своем огороде 100 кустов мака.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что приобрел пачку семян мака и посадил их на своем участке, чтобы потом изготовить наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет.