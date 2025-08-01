Консультационно-инжиниринговую поддержку получили 68 тюменских предприятий

68 предприятий Тюменской области получили консультационно-инжиниринговую поддержку для развития бизнеса с начала 2025 года. Всего поступило 112 заявок от организаций, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Поддержка направлена на развитие технологий и инноваций в промышленности, и доступна благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Помощь малому и среднему бизнесу оказывают специалисты Регионального центра инжиниринга "Агентства инноваций", предоставляя технологические услуги, улучшающие скорость и качество бизнес-процессов, – на специальных условиях.

По условиям госпрограммы, предприниматели оплачивают только часть стоимости работ, остальное (от 50 до 90%) финансирует Региональный центр инжиниринга. Кроме того, специалисты центра берут на себя комплексную поддержку проекта: приглашают нужного исполнителя, готовят техническое задание, контролируют выполнение работ.

В перечень услуг РЦИ входят: разработка конструкторской документации, бизнес-планов, программ модернизации производства, а также технических решений для цифровизации процессов, подготовка технико-экономических обоснований для инвестиций, патентование и регистрация товарного знака, сертификация продукции, маркетинговые услуги, финансовый и управленческий аудит, испытательные услуги и другое.

В этом году малые и средние предприятия ещё успевают воспользоваться оставшимися квотами на льготные технологические услуги. На господдержку могут претендовать компании, зарегистрированные на территории Тюменской области не менее 6 месяцев и занимающиеся промышленным производством или сельским хозяйством (группы A или C по ОКВЭД).

Письмо с заявкой нужно направить на почту radionma@72to.ru, на сайт или по телефону+7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018).