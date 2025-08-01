Сотрудники вагайской больницы отправили четыре автомобиля в зону СВО

Четыре автомобиля отправили сотрудники Областной больницы №9 села Вагай военнослужащим в зону СВО. Одна ГАЗель и три УАЗа уже уехали в Тюмень, а дальше их передадут в подразделения, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Эти машины – не просто транспорт, это шанс на спасение для раненых, возможность оперативно доставить необходимые грузы или обеспечить связь между подразделениями. Поддерживать тех, кто сейчас находится на передовой, – наш долг", - отметил главврач Областной больницы №9 Павел Грибанов.