В Тюмени открыто движение по обновленному участку улицы Ленина

Общество, 23:19 29 августа 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Движение по улице Лена в Тюмени открыто 29 августа. По обновленному участку проехали первые автомобили, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"Несмотря на значительные технические сложности, связанные с необходимостью переустройства большого количества инженерных коммуникаций, подрядная организация успешно выполнила все запланированные объёмы работ в установленные сроки. Хочу выразить искреннюю благодарность всем специалистам, принимавшим непосредственное участие в реализации этого важного городского проекта", - подчеркнул глава Тюмени.

Он отметил, что благодаря профессионализму, усердию и ответственному отношению дорожников к делу, улица Ленина вновь полноценно функционирует, обеспечивая комфорт и безопасность для всех участников дорожного движения.

