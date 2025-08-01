  • 30 августа 202530.08.2025суббота
На мультимедийный вечер о мирах Хаяо Миядзаки приглашают тюменцев

Общество, 19:11 30 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Мультимедийный вечер "Миры Хаяо Миядзаки. Влияние на современную мультипликацию" пройдет в библиотеке № 15 имени Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 7 сентября в 15 часов.

Участники мероприятия узнают, чем вдохновлялся режиссер при создании своих картин, какие особенности характерны для его режиссерского стиля, какой глубокий смысл скрывается за образами и сюжетами его фильмов.

Гости вечера посмотрят избранные фрагменты из культовых мультфильмов "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононокэ", "Навсикая из Долины ветров" и прослушают саундтреки композитора Джо Хисаиси.

Возрастное ограничение: 12+

