На мультимедийный вечер о мирах Хаяо Миядзаки приглашают тюменцев

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Мультимедийный вечер "Миры Хаяо Миядзаки. Влияние на современную мультипликацию" пройдет в библиотеке № 15 имени Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 7 сентября в 15 часов.

Участники мероприятия узнают, чем вдохновлялся режиссер при создании своих картин, какие особенности характерны для его режиссерского стиля, какой глубокий смысл скрывается за образами и сюжетами его фильмов.

Гости вечера посмотрят избранные фрагменты из культовых мультфильмов "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Принцесса Мононокэ", "Навсикая из Долины ветров" и прослушают саундтреки композитора Джо Хисаиси.

Возрастное ограничение: 12+