Экскурсия "За семью печатями" ко Дню знаний пройдет в ялуторовском музее

Общество, 11:15 30 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Интерактивная экскурсия "За семью печатями" пройдет в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская,19) в Ялуторовске с 10 до 16 часов.

Участники познакомятся с семью предметами, которые были неотъемлемой частью жизни каждого советского школьника, узнают об истории первых школ уездного города и об их развитии. Завершением экскурсии станет создание сувенира в виде бутылочки с пожеланиями на весь учебный год.

Экскурсия проводится по предварительной записи, узнать подробности и забронировать места можно по телефону 8 (34535) 2-01-94.

