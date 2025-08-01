  • 30 августа 202530.08.2025суббота
  • USD80,3316
    EUR94,0479
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер западный

В Тюмени на озере Тихом поселился Пакман

Общество, 14:07 30 августа 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Пакмана высотой 2,5 метра и диаметром – 5 метров установили на водной глади озера Тихое в заречной части Тюмени. Арт-объект появился для привлечения внимания к сохранению экосистемы водоема. Его открытие приурочили к III фестивалю "Пошумим на Тихом" 30 августа.

"Пакман - это провокационная идея и отвечает на ту боль, которую мы испытываем относительно этого озера. Каждый год из него вылавливают десятки, сотни килограммов мусора. Природа в городе - ценный и редкий ресурс. Хочется призвать относиться к ней бережно", - сказал PR-директор девелоперской компании "Брусника" Сергей Ермак.

﻿

Внутри конструкции алюминиевый каркас, сверху – композитные панели, по форме напоминающие дольки арбуза, и всё это установлено на понтоне, который закреплен 500-килограммовым грузом на дне. Конструкция безопасна для озера и его обитателей – рыб и уток. Объекты мусора – гигантский кофейный стаканчик, окурок и банка – установлены по той же технологии.

﻿

В "Бруснике" отметили, что Пакман пробудет на Тихом до холодов, а после ему найдут новый дом.

"Изначально планировали, что это будет временный арт. Все зависит от того, как к нему будут относиться горожане. Если он понравится, вернем его следующим летом или найдем другое место, в окрестностях озера. Никто не исключает, что сделаем ещё один арт, ещё более яркий, говорящий о бережном отношении к природе", - пояснил Сергей.

Идея арт-объекта принадлежит тюменцу Дмитрию Мальцеву. Его проект победил по итогам конкурса, направленного на привлечение внимания к проблеме загрязнения Тихого.

Напомним, ревитализацией и зарыблением водоема "Брусника" занялась более трех лет назад. Регулярно специалисты проводят исследования. На сегодня известно, что несмотря на активную рыбалку молодёжи, мальки карпа, толстолобика и белого амура размножаются.

В 2026 году на озере проведут эксперимент.

"Хотим создать биоплато - искусственные острова из ивовых веток. Они опускаются в воду, прорастают, являются кормовой базой для рыб и местом гнездования уток. От этого экосистема озера станет ещё более устойчивой. Как и задумывали: озеро - оазис внутри урбанистической среды. Антропогенная нагрузка на него минимальная", - подчеркнул Сергей Ермак.

В программу фестиваля "Пошумим на Тихом" вошли тренировки, лекции, мастер-классы, игры, бьюти-бар и многое другое. Пройдут паблик-токи на тему развития городской среды.

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Активности объединят горожан разного возраста.

С 17 часов начнется выступление музыкантов и вокалистов: тюменки Мария Кюри, elcapitan! из Перми и polnalubvi из Санкт-Петербурга.

"Одним из хедлайнеров фестиваля "Стерео-лето" в Екатеринбурге, где находится штаб-квартира "Брусники", была polnalubvi. Она настолько круто звучала в парке, на природе, что мы решили, что ее треки круто прозвучат на озере в Тюмени. Мы с ней договорились, совпали даты и время. И сегодня она здесь", - уточнил PR-директор "Брусники".

Программа фестиваля "Пошумим на Тихом" – здесь.

Завершится все праздничным фейерверком.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , Брусника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 30.08.2025Воспитанники воскресной школы в Утешево получили школьные наборы к 1 сентября
16:48 30.08.2025 О правилах поведения в толпе при ЧС узнают тюменцы через QR-коды на остановках
16:29 30.08.2025Как собрать безопасные грибы, напоминают тюменцам
14:48 30.08.2025Как избавиться от мхов и лишайников на плодовых деревьях, рассказали тюменские агрономы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора