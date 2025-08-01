В Тюмени на озере Тихом поселился Пакман

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Пакмана высотой 2,5 метра и диаметром – 5 метров установили на водной глади озера Тихое в заречной части Тюмени. Арт-объект появился для привлечения внимания к сохранению экосистемы водоема. Его открытие приурочили к III фестивалю "Пошумим на Тихом" 30 августа.

"Пакман - это провокационная идея и отвечает на ту боль, которую мы испытываем относительно этого озера. Каждый год из него вылавливают десятки, сотни килограммов мусора. Природа в городе - ценный и редкий ресурс. Хочется призвать относиться к ней бережно", - сказал PR-директор девелоперской компании "Брусника" Сергей Ермак.

Внутри конструкции алюминиевый каркас, сверху – композитные панели, по форме напоминающие дольки арбуза, и всё это установлено на понтоне, который закреплен 500-килограммовым грузом на дне. Конструкция безопасна для озера и его обитателей – рыб и уток. Объекты мусора – гигантский кофейный стаканчик, окурок и банка – установлены по той же технологии.

В "Бруснике" отметили, что Пакман пробудет на Тихом до холодов, а после ему найдут новый дом.

"Изначально планировали, что это будет временный арт. Все зависит от того, как к нему будут относиться горожане. Если он понравится, вернем его следующим летом или найдем другое место, в окрестностях озера. Никто не исключает, что сделаем ещё один арт, ещё более яркий, говорящий о бережном отношении к природе", - пояснил Сергей.

Идея арт-объекта принадлежит тюменцу Дмитрию Мальцеву. Его проект победил по итогам конкурса, направленного на привлечение внимания к проблеме загрязнения Тихого.

Напомним, ревитализацией и зарыблением водоема "Брусника" занялась более трех лет назад. Регулярно специалисты проводят исследования. На сегодня известно, что несмотря на активную рыбалку молодёжи, мальки карпа, толстолобика и белого амура размножаются.

В 2026 году на озере проведут эксперимент.

"Хотим создать биоплато - искусственные острова из ивовых веток. Они опускаются в воду, прорастают, являются кормовой базой для рыб и местом гнездования уток. От этого экосистема озера станет ещё более устойчивой. Как и задумывали: озеро - оазис внутри урбанистической среды. Антропогенная нагрузка на него минимальная", - подчеркнул Сергей Ермак.

В программу фестиваля "Пошумим на Тихом" вошли тренировки, лекции, мастер-классы, игры, бьюти-бар и многое другое. Пройдут паблик-токи на тему развития городской среды.

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Активности объединят горожан разного возраста.

С 17 часов начнется выступление музыкантов и вокалистов: тюменки Мария Кюри, elcapitan! из Перми и polnalubvi из Санкт-Петербурга.

"Одним из хедлайнеров фестиваля "Стерео-лето" в Екатеринбурге, где находится штаб-квартира "Брусники", была polnalubvi. Она настолько круто звучала в парке, на природе, что мы решили, что ее треки круто прозвучат на озере в Тюмени. Мы с ней договорились, совпали даты и время. И сегодня она здесь", - уточнил PR-директор "Брусники".

Программа фестиваля "Пошумим на Тихом" – здесь.

Завершится все праздничным фейерверком.

Анжела Лебедева