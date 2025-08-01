Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 914,6 млрд рублей

914,6 млрд рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области за семь месяцев 2025 г. Это второй результат по динамике прироста в России и первый в Уральском федеральном округе.

Как сообщает Вслух.ру, увеличение по сравнению с тем же периодом 2024 г. - плюс 50,7 %. Разница с лидером федерального рейтинга - Ингушетией - 0,1 %.

Также в лидерах России Калининградская область - 41,8 %, Карелия - 31,9 %, Еврейская автономная область - 28,5 %.

В Уральском федеральном округе за год оборот оптовой торговли увеличился на 3,4 %, при том, что отрицательная динамика сложилась в ЯНАО, ХМАО - Югре и Челябинской области. Общий объем оценен в 6 трлн 307 млрд 23,2 млн руб.

В России в целом он составил 88 трлн 614,5 млрд рублей, что ниже прошлогоднего показателя на 3,5 %.