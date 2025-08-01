  • 31 августа 202531.08.2025воскресенье
Тюменские врачи помогают семилетнему пациенту в борьбе с опухолью

Общество, 12:53 31 августа 2025

Семилетнему пациенту помогают бороться с опухолью врачи Медицинского города Тюмени уже несколько месяцев. Тревогу забили родители: у ребёнка появились головные боли, головокружение, тошнота и общее недомогание. При МРТ выявили новообразование в головном мозге — эпендимому, сообщает медучреждение.

"Это редкий тип злокачественной опухоли центральной нервной системы, возникающий преимущественно у детей. У нашего пациента опухоль была обнаружена в области мозжечка, отвечающего за координацию движений. Именно поэтому у мальчика появились шаткость походки, нарушения зрения, потеря координации", - объяснила врач – радиотерапевт дневного стационара по радиологии Асель Тутукова.

Ребёнка перевели в нейрохирургический центр, где ему провели операцию по удалению опухоли, а затем направили для прохождения курса стереотаксической лучевой терапии в Медицинский город. Благодаря высокоточной методике, излучение направляется точно в опухоль, не затрагивая здоровые ткани. Лечение проходит без боли. Каждый день мальчика привозят на процедуры — всего запланировано 33 сеанса, большая часть уже позади.

После завершения курса лучевой терапии и домашнего восстановления мальчика ждёт контрольное обследование. Если результаты будут благоприятными — лечение можно будет считать завершённым, и ребенок перейдёт на этап динамического наблюдения.

Ежегодно в Медицинском городе лучевую помощь получают от 10 до 15 детей с различными онкологическими диагнозами: от лейкозов и сарком до опухолей головного мозга. Специалисты ведут пациентов и после окончания активной фазы лечения, наблюдая их динамику годами.

# врачи , Медицинский город

