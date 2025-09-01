Отряд "ЛизаАлерт" обучит тюменцев основам поиска людей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" проведет для тюменцев открытое полевое обучение в экопарке "Затюменский" 6 сентября, начало в 11 час. жители города могут попробовать себя в роли старших поисковых групп. Они познакомятся с методами поиска и потренируются в работе с компасом, рацией и навигатором.

"Когда пропадает человек — счет идет на часы. И в это время важно, чтобы рядом оказался тот, кто знает, что делать. Здесь мы научим "читать" лес и город, понимать язык рации и двигаться в верном направлении с помощью компаса. А главное — каждый участник станет частью нашей большой команды", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель направления "Обучение спасательно-поисковой группы" отряда "ЛизаАлерт" Мария Турнова.

Участвовать в обучении могут действующие добровольцы отряда и все неравнодушные жители Тюмени старше 18 лет. Необходимо взять с собой удобную одежду и обувь для пребывания в лесу.

Событие направлено на подготовку добровольцев для участия в поисково-спасательных работах. Тюменцы освоят методики поиска пропавших людей в природной и городской среде, научатся основам ведения радиоэфира, поработают со специальным оборудованием, а также познакомятся с деятельностью отряда "ЛизаАлерт".

Отметим, команда проекта "Открытое обучение навыкам старшего поисковой группы от поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”" — победитель "Программы поддержки сообществ", реализуемой при поддержке "Росмолодежь.Гранты" и мультицентра "Моя территория". Инициатива направлена на формирование навыков поисково-спасательных работ у заинтересованных горожан.

Встреча состоится у парковки лыжной базы "СпортМода" (ул. Барнаульская, 17/2).

Вход свободный.