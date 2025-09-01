В Тюмени развивают традиции народной культуры

Традиции народной культуры развивает в Тюмени специалист по фольклору Центра русской культуры Анастасия Копылова. Ее авторский проект "Славянские праздники – возрождение рода" направлен на укрепление семейных ценностей. В сентябре пройдет праздник урожая, посвященный осеннему равноденствию.

Особое внимание уделяют созданию новых творческих коллективов. В начале осени стартуют репетиции ансамбля народной песни "Зариница", где смогут заниматься как дети, так и взрослые, пишет издание "Тюменская область сегодня".

13 сентября в Тюмени пройдет фестиваль-конкурс "Играй, гармонь тюменская" в сквере Казачьи луга и 22 сентября – финал конкурса и гала-концерт в ДК "Торфяник".

Творческая семья Копыловой-Хабибуллиной активно участвует в развитии народной культуры. Дочь Полина, студентка института культуры, руководит студией народного пения. Сын Григорий делает первые шаги в искусстве, а глава семьи Денис Хабибуллин недавно стал победителем конкурса военно-патриотической песни УФО.

"Национальная музыка пробуждает в людях генетическую память, а хороводы помогают ощутить единение с предками и друг с другом", – считает Анастасия Копылова.

В Центре русской культуры Тюмени работают 25 творческих коллективов, объединяющих более 800 участников. Жители города активно включаются в изучение традиций и приобщаются к народной культуре, что помогает укрепить связь поколений и любовь к малой родине.

Тюменцы отмечают, что знакомство с историей и традициями города открывает новые грани родного края, рождает глубокое уважение к культурному наследию и желание его сохранять.