Тюменская филармония проведет ярмарку абонементов

Общество, 08:05 03 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ярмарка абонементов нового концертного сезона 2025–2026 пройдет в Тюменской филармонии 12–14 сентября с 10 часов. Гостям предложат 25 циклов, сообщают организаторы.

Всего ожидается более 100 концертов. Пользователи получат скидки до 25 %.

По всем вопросам звонить (3452) 68-78-78.

