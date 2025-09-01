  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
В Ишимском округе 197 первоклассников впервые сели за парты 1 сентября

Общество, 15:42 01 сентября 2025

администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

197 первоклассников впервые пошли в школы в Ишимском округе 1 сентября. Для них этот день стал особенно волнительным и запоминающимся.

"Сегодня во всех школах нашего округа прошли праздничные линейки, знаменующие начало нового учебного года. Пусть новый учебный год будет наполнен яркими событиями, интересными открытиями и достижениями", - отметили в администрации муниципалитета.

Всего в школах Ишимского округа за парты сели 3 тыс. 447 учеников.

# День знаний

﻿
