В Ишимском округе 197 первоклассников впервые сели за парты 1 сентября

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

197 первоклассников впервые пошли в школы в Ишимском округе 1 сентября. Для них этот день стал особенно волнительным и запоминающимся.

"Сегодня во всех школах нашего округа прошли праздничные линейки, знаменующие начало нового учебного года. Пусть новый учебный год будет наполнен яркими событиями, интересными открытиями и достижениями", - отметили в администрации муниципалитета.

Всего в школах Ишимского округа за парты сели 3 тыс. 447 учеников.