  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер северо-западный

Территорию у памятника участникам СВО благоустроили в Омутинском округе

Общество, 17:21 01 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Территорию у памятника участникам специальной военной операции благоустроили в Омутинском округе. Рабочие замостили площадку брусчаткой, установили художественное ограждение и удобные скамьи, рассказал глава муниципалитета Олег Кузнецов.

По его словам, памятное место является символом уважения и благодарности защитникам Отечества, благодарности их подвигу.

из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Омутинский район , памятники , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 01.09.2025Интерес к озеленению и садовым работам в Тюменской области вырос на 33 % за лето
17:21 01.09.2025Территорию у памятника участникам СВО благоустроили в Омутинском округе
17:15 01.09.2025В Тюмени арарный университет открыл двери для 536 первокурсников
17:10 01.09.2025Наталья Шевчик: в “Боевом кадровом резерве” нет случайных людей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора