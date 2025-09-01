Три с половиной миллиона рублей перевела мошенникам пожилая тюменка
3,5 млн рублей похитили телефонные мошенники у пенсионерки, проживающей в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.
Представившись сотрудником Росфинмониторинга, неизвестный под предлогом предотвращения несанкционированного спонсирования ВСУ, убедил тюменку перевести сбережения на предоставленный банковский счёт.
Всего за минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 59 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 16 млн рублей.