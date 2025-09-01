  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
Три с половиной миллиона рублей перевела мошенникам пожилая тюменка

Происшествия, 16:15 01 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3,5 млн рублей похитили телефонные мошенники у пенсионерки, проживающей в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Представившись сотрудником Росфинмониторинга, неизвестный под предлогом предотвращения несанкционированного спонсирования ВСУ, убедил тюменку перевести сбережения на предоставленный банковский счёт.

Всего за минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 59 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 16 млн рублей.

# мошенники

