Более 100 учеников приняли в Физико-математическую школу Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года и 10-летнему юбилею Физико-математической школы, прошла в загородном лагере "Ребячья республика" 1 сентября. Участников события поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Казалось совсем недавно было принято решение о создании ФМШ, а уже пролетели 10 лет. Это были годы упорного труда, с нуля набрали сильный педагогический коллектив, а самое главное сформировали традиции. Мы гордимся ребятами, что защищают сейчас честь Тюменской области, представляя нашу страну на международных соревнованиях. Много ярких, талантливых ребят было подготовлено замечательными учителями. Желаю всем ребятам, кто сейчас учится, добиваться еще больших результатов. Родители, помогайте и поддерживайте детей в этой непростой деятельности, чтобы они радовали своими успехами. Поздравляю всех с этими важными датами", — сказал на открытии Александр Моор, которому в честь праздника ученики подарили напечатанную на 3D-принтере игру "Пятнашки" с флагом региона и гербом школы.

В День знаний к ФМШ присоединился 101 школьник и пять преподавателей. Все они дали клятву Физико-математической школы. Также прошел ритуал повязывания галстуков и платочков "новобранцам". Сейчас в учебном заведении будут обучаться более 460 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

"Очень активные у нас ученики, постоянно занимаются проектной деятельностью в разных направлениях, причем сами предлагают идеи, темы проектов, которые бы хотели развивать. Ежегодно они участвуют и занимают призовые места в разных статусных конкурсах, Всероссийской олимпиаде школьников, на экзаменах показывают высокие результаты", - отметил заместитель директора ФМШ Максим Сусоев.

С 2021 года школа входит в пятерку лучших образовательных учреждений страны. В 2022 году здесь открыли структурное подразделение "Центр выявления, поддержки и развития талантов и способностей детей и молодёжи "Новое поколение". Кроме этого, ФМШ сотрудничает с 11 ведущими предприятиями региона. Более 70% выпускников поступают по результатам олимпиад в разные вузы страны.

"Мы с 9 класса помогаем ученикам найти заведения, куда им поступить. Около 90 процентов наших выпускников, выходя из школы, уже имеют массу приглашений в вузы России по статусным олимпиадам. Для меня, конечно, важно, чтобы школьник в первую очередь не вуз выбирал, а направление, профессию, где он хочет работать. Именно поэтому у нас ведется работа с производственным сектором региона. Невозможно по-другому влюбить ребят в Тюменскую область", - подчеркнула директор Физико-математической школы Наталья Фомичева.

Добавим, что в этом году пройдет ставший уже традиционным осенний бал. Его посвятят 10-летию учебного заведения.

Виктория Макарова