Наталья Шевчик: в “Боевом кадровом резерве” нет случайных людей

Общество, 17:10 01 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В “Боевом кадровом резерве” нет ни одного случайного человека. Это подчеркнула заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик на Дне наставника, который прошел в рамках первого модуля проекта.

“Самое главное во всей этой истории, что вы настоящие сыны своего Отечества, что вы защищали Родину, и вы доказали Родине, что вы настоящие герои. И сегодня наша Тюменская область и вся страна гордится вами. Ваше участие в этом проекте абсолютно заслуженное, абсолютно правильное - это ваш правильный выбор - идти дальше и быть полезными своему Отечеству”, - сказала Наталья Шевчик.

Она поблагодарила их за участие в проекте и пожелала нового творческого пути.

# Боевой кадровый резерв , Наталья Шевчик

