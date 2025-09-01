  • 1 сентября 20251.09.2025понедельник
В Тюмени арарный университет открыл двери для 536 первокурсников

Общество, 17:15 01 сентября 2025

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Для 536 первокурсников открыл двери ГАУ Северного Зауралья 1 сентября, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Новоиспеченных студентов пришел поздравить и заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Николаевич Чейметов.

Мероприятие продолжилось произнесением клятвы первокурсника, а затем участники смогли прикоснуться к главному символу студенчества – студенческому билету.

По традиции у мемориала, посвященного подвигу тружеников тюменской деревни в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов состоялось возложение цветов.

Также 1 сентября в университете открылась новая учебная аудитория, оборудованная компанией ООО "Кировец-72". Эта современная образовательная площадка, где студенты смогут изучать устройство и принципы работы сельскохозяйственной техники ведущего российского производителя.

