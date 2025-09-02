Более двух тысяч 700 человек приступили к обучению в Тюменском медуниверситете
2 тыс. 700 человек приступили к обучению в Тюменском государственном медицинском университете, сообщает информационный центр правительства региона.
Поздравить первокурсников с праздником на торжественную линейку приехала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.
“Сегодня вы становитесь частью большой семьи тюменского здравоохранения, где уже трудятся более 30 тысяч специалистов, многие из которых – выпускники вашего университета. Сегодня вы на пороге новой жизни, а через 5-6 лет будете стоять на пороге новой медицины. Мы вас ждем, у вас все получится! С праздником!", - сказала она.