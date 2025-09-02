  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
Более двух тысяч 700 человек приступили к обучению в Тюменском медуниверситете

Общество, 20:46 01 сентября 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

2 тыс. 700 человек приступили к обучению в Тюменском государственном медицинском университете, сообщает информационный центр правительства региона.

Поздравить первокурсников с праздником на торжественную линейку приехала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

“Сегодня вы становитесь частью большой семьи тюменского здравоохранения, где уже трудятся более 30 тысяч специалистов, многие из которых – выпускники вашего университета. Сегодня вы на пороге новой жизни, а через 5-6 лет будете стоять на пороге новой медицины. Мы вас ждем, у вас все получится! С праздником!", - сказала она.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

