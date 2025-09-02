Александр Моор: Главтюменнефтегаз стал школой для нескольких поколений специалистов

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Главтюменнефтегаз стал школой для нескольких поколений специалистов. Их сила, упорство и преданность делу заложили фундамент, на котором стоит энергетика страны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя земляков с 60-летием со дня образования Главтюменнефтегаза.

Глава региона напомнил, что решение о создании производственного управления было принято летом 1965 года постановлением Совета Министров СССР, но именно 2 сентября стало точкой отсчёта, когда Главтюменнефтегаз начал работу. Стартовала новая эпоха в истории Тюменской земли.

"К концу 80-х под руководством главка трудились сотни предприятий и более 360 тысяч человек. Годовая добыча приближалась к 400 миллионам тонн. Эти цифры – символ огромного труда и подвига людей, которые сумели построить крупнейшую топливно-энергетическую базу страны. В 1981 году Самотлор дал миллиардную тонну нефти – рубеж, закрепивший за Тюменской землёй статус энергетического сердца России. И сегодня вклад региона остаётся колоссальным", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Губернатор поздравил ветеранов и нынешних работников отрасли с юбилеем и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.