Почти 600 школьникам из многодетных семей Тюмени "Радость" помогла собраться в школу

87 первоклассникам из многодетных тюменских семей вручили наполненные необходимой канцелярией портфели в августе в рамках благотворительной акции. Всего таких раздач было две. Еще около 500 школьников разного возраста из более 100 семей приняли участие в четырех раздачах школьной одежды.

"Акция проводится более десяти лет и стала традиционной. За это время помощь получили сотни семей. Помогаем многодетным родителям собрать ребятишек в школу. У нас есть семьи от трех до пятнадцати детей, конечно, поддержка необходима", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Тенегина.

Она отметила, что благотворителей, в том числе корпоративных, стало значительно больше. Рассказала, что общественников безвозмездно пускают на одну из самых популярных площадок Тюмени во время проведения школьной ярмарки для работы с семьями.

Есть также магазины, которые на протяжении нескольких лет поддерживают акцию, сообщают посетителям, что они могут приобрести необходимое не только своим детям, но и чужим.

"Два года назад был даже случай, когда молодожены попросили гостей вместо цветов подарить им на свадьбу канцелярию, чтобы передать детям из многодетных семей", - поделилась председатель совета "Радости".

Добавим, узнать, куда и какую помощь можно принести, можно здесь. Уточнить подробности – по телефону 89220770193.

Инна Кондрашкина