  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Почти 600 школьникам из многодетных семей Тюмени "Радость" помогла собраться в школу

Общество, 17:12 02 сентября 2025

предоставлено Еленой Тенегиной | Фото: предоставлено Еленой Тенегиной

87 первоклассникам из многодетных тюменских семей вручили наполненные необходимой канцелярией портфели в августе в рамках благотворительной акции. Всего таких раздач было две. Еще около 500 школьников разного возраста из более 100 семей приняли участие в четырех раздачах школьной одежды.

предоставлено Еленой Тенегиной | Фото: предоставлено Еленой Тенегиной

"Акция проводится более десяти лет и стала традиционной. За это время помощь получили сотни семей. Помогаем многодетным родителям собрать ребятишек в школу. У нас есть семьи от трех до пятнадцати детей, конечно, поддержка необходима", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Тенегина.

предоставлено Еленой Тенегиной | Фото: предоставлено Еленой Тенегиной

Она отметила, что благотворителей, в том числе корпоративных, стало значительно больше. Рассказала, что общественников безвозмездно пускают на одну из самых популярных площадок Тюмени во время проведения школьной ярмарки для работы с семьями.

Есть также магазины, которые на протяжении нескольких лет поддерживают акцию, сообщают посетителям, что они могут приобрести необходимое не только своим детям, но и чужим.

предоставлено Еленой Тенегиной | Фото: предоставлено Еленой Тенегиной

"Два года назад был даже случай, когда молодожены попросили гостей вместо цветов подарить им на свадьбу канцелярию, чтобы передать детям из многодетных семей", - поделилась председатель совета "Радости".

Добавим, узнать, куда и какую помощь можно принести, можно здесь. Уточнить подробности – по телефону 89220770193.

предоставлено Еленой Тенегиной | Фото: предоставлено Еленой Тенегиной

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительность , ООМС Радость , первоклассники , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 02.09.2025Тюменского ветерана СВО отметили на премии "Гордость нации – 2025"
18:40 02.09.2025Для защиты домов от паводка дорогу в Ишимском округе поднимут на метр
18:07 02.09.2025Ярковский и Исетский районы завершают подготовку к отопительному сезону
17:56 02.09.20253 сентября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора