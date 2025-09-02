  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
Тюменских педагогов приглашают на Всероссийские педагогические чтения

Общество, 19:46 02 сентября 2025

Педагоги и представители научно-образовательного сообщества Тюменской области могут подать заявку на участие в III Всероссийских педагогических чтениях. Заполнить заявку можно на официальном сайте проекта педчтения.рф до 5 октября 2025 года, сообщает пресс-служба Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия".

По итогам отборочного этапа экспертная комиссия отберёт 150 лучших практик, авторов которых пригласят в Москву для презентации своих идей на площадке Российской академии образования. Итоговым мероприятием Чтений станет пленарное заседание в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в ноябре.

"Всероссийские педагогические чтения дают возможность педагогам не только представить собственные практики, но и стать частью сплочённого профессионального сообщества, где рождаются современные решения для системы образования. Ценность Чтений в том, что они открыты для преподавателей всех регионов страны: жители республик, городов и сёл могут предложить по-настоящему эффективные образовательные решения, основанные на культурных ценностях и традициях своей малой родины. Такой обмен опытом открывает путь к созданию совместных инициатив, которые будут востребованы в образовательных учреждениях по всей стране", – подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

При подаче авторской практики педагоги могут указать ступень образования, для которой предназначен проект, а также соотнести его с одной из 17 традиционных ценностей, закреплённых в Указе Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Отметим, в прошлом сезоне Всероссийских педагогических чтений свои практики представили 2 тыс. 305 педагогов со всей страны. Такой масштаб участия показал, что конкурс стал востребованной площадкой для обмена опытом и объединения профессионального сообщества.

Во время заявочной кампании участников ждёт серия онлайн-лекций. Они будут посвящены ценностной стороне работы педагога и помогут взглянуть на профессию через призму современных вызовов. Лекторами выступят представители государственной власти, научного сообщества и ведущих университетов страны.

