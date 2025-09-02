Тюменского ветерана СВО отметили на премии "Гордость нации – 2025"
Ветерана СВО Павла Гончара отметили дипломом на премии "Гордость нации – 2025". Награждение победителей регионального этапа VI Всероссийской общественной премии прошло в Тюмени. Дипломы "За служение Отечеству" в спецноминации "Защитники Отечества" получили восемь номинантов, сообщает пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".
Павел служил в зоне СВО с 2022 года. Во время службы получил ранение и вернулся домой. Награжден медалью "За отвагу". Мужчина возглавляет уватское отделение организации ветеранов СВО "Держава". В проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" его наставником стал глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. Павел активно помогает участникам СВО, поддерживает их семьи и работает с молодежью.