Всероссийский конкурс для иностранных студентов проходит по шести номинациям
Всероссийский конкурс для иностранных обучающихся "Студ Russia" принимает заявки. Он организован для поддержки талантливых иностранных студентов, имеющих значимые достижения в науке, творчестве, спорте, общественной деятельности и волонтерстве, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Конкурс проводят на русском и английском языках в шести номинациях: "Будущее науки" — для тех, кто занимается исследованиями и участвует в научных мероприятиях; "Лидер поколения" — для активных студентов, развивающих молодежную политику; "Покорители вершин" — для спортсменов, добившихся успехов в соревнованиях; "Добро без границ" — для волонтеров, участвующих в благотворительных проектах; "Вдохновленные творчеством" — для творческих личностей; "Русский язык и культура" — для тех, кто популяризирует русский язык и русскую культуру.
Высшей наградой конкурса является Гран-при "Лучший иностранный студент", который присуждается участникам, занявшим лидирующие позиции в рамках нескольких номинаций или проявившим себя особенно ярко в рамках очных этапов.
Заявки принимаются до 14 сентября на официальном сайте конкурса.