Всероссийский конкурс для иностранных студентов проходит по шести номинациям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский конкурс для иностранных обучающихся "Студ Russia" принимает заявки. Он организован для поддержки талантливых иностранных студентов, имеющих значимые достижения в науке, творчестве, спорте, общественной деятельности и волонтерстве, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Конкурс проводят на русском и английском языках в шести номинациях: "Будущее науки" — для тех, кто занимается исследованиями и участвует в научных мероприятиях; "Лидер поколения" — для активных студентов, развивающих молодежную политику; "Покорители вершин" — для спортсменов, добившихся успехов в соревнованиях; "Добро без границ" — для волонтеров, участвующих в благотворительных проектах; "Вдохновленные творчеством" — для творческих личностей; "Русский язык и культура" — для тех, кто популяризирует русский язык и русскую культуру.

Высшей наградой конкурса является Гран-при "Лучший иностранный студент", который присуждается участникам, занявшим лидирующие позиции в рамках нескольких номинаций или проявившим себя особенно ярко в рамках очных этапов.

Заявки принимаются до 14 сентября на официальном сайте конкурса.