Первый высокоскоростной электропоезд начали собирать в Свердловской области

Фото: @DVPasler Фото: @DVPasler

На заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме состоялся торжественный запуск сварки первого кузова российского высокоскоростного поезда. В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, сообщает УФО Инфо.

"Это будет по-настоящему уникальный электропоезд от "Уральских Локомотивов", который будет развивать рекордную эксплуатационную скорость — до 400 километров в час, что позволит доставить в одном составе более 450 пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут. А в перспективе их смогут использовать и на других направлениях!", - сказал Денис Паслер.

Ранее полпред в УФО Артём Жога подчеркивал, что создание серийного производства высокоскоростных поездов – стратегически значимый проект для Урала. По словам полпреда, пилотный проект по созданию ВСМ стимулирует развитие экономики не только регионов, где будет сформирована соответствующая инфраструктура, но и десятков производств, задействованных в выпуске высокоскоростного подвижного состава.

"Показательно, что более половины предприятий-комплектаторов, которые осуществляют поставки для нужд "Уральских локомотивов", расположены на территории Уральского федерального округа. Для нас создание серийного производства высокоскоростных поездов – это, без преувеличения, стратегически значимый проект", – подчеркнул Жога.

Решение о производстве высокоскоростных электропоездов на "Уральских локомотивах" принято президентом РФ Владимиром Путиным в рамках посещения предприятия в феврале 2024 года. Первые два электропоезда, которые будут развивать скорость до 400 км/ч должны быть изготовлены в 2028 году.