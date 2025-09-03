  • 3 сентября 20253.09.2025среда
"Бессмертный автополк" тронул сердца тюменцев в юбилей победы над Японией

Общество, 15:09 03 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабная патриотическая акция "Бессмертный автополк" прошла 3 сентября в Тюмени. Колонна из мотоциклов и автомобилей проехала по улицам города, вызвав живой отклик у горожан. Автомобилисты приветствовали участников сигналами, а пешеходы с воодушевлением махали руками.

Участники посвятили патриотическую акцию 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Они украсили свои машины портретами ветеранов и флагами, превратив автомобили в символы памяти о подвиге народа. Из машин доносились любимые тюменцами песни военных лет: "Катюша", "Священная война", "День Победы" и другие композиции, которые знают и любят несколько поколений жителей страны.

Колонна стартовала от автостоянки по адресу улица Республики, 291. Сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов отметил растущую популярность мероприятия: "Бессмертный автополк" мы начали проводить с 2020 года, и с каждым разом к акции присоединяются все больше людей. Это не просто движение машин — это живая история, которая едет по улицам города. Главное в нашей акции — это фотографии победителей, их глаза, смотрящие на нас. Это сама история, которая должна жить в сердцах каждого".

Он добавил, что важно проводить акции, посвященные важным военным датам, Курской битве, капитуляции Японии, и другим, потому что они помогают сохранить память о подвигах предков. Дети и подростки в семьях видят колонны и автоколонны "Бессмертного полка" в разное время года, начинают расспрашивать о локальных битвах, о том, участвовали ли в них их пра- и прапрадедушки, начинают изучать историю своей семьи, ее героев.

Председатель Совета надежных отцов школы № 9 Ярослав Селин поделился, что сегодня ему выпала честь возглавить колонну, он подчеркнул важность сохранения памяти: "Самое важное в нашей деятельности — сохранять память о великой победе, о тех подвигах, которые стали значимыми для каждого человека и всей страны. Мы участвуем в таких мероприятиях, чтобы память о подвигах наших предков жила не только в наших сердцах, но и в сердцах наших детей и внуков. Для меня как отца особенно важно объяснять своим детям значение этих событий. Моя старшая дочь уже понимает всю глубину происходящего, а младшая пока только начинает постигать этот мир — для неё все еще в новинку, но мы постепенно доносим важность сохранения памяти о героях".

Организаторы уделили особое внимание маршруту движения, чтобы не создавать неудобств для горожан. В прошлом году в акции участвовало около двадцати машин. "Мы тщательно планируем каждый автопробег, стараясь не создавать больших пробок, поскольку идет рабочий день. Наша главная задача — не просто проехать по городу, а донести до каждого горожанина важность этой даты: приехать к Вечному огню и напомнить всем о той цене, которую заплатил наш народ за мир", — отметил руководитель местного отделения ООД "Бессмертный полк России" города Тюмени Николай Мыцик.

Завершилась акция у площади Памяти, где участники возложили цветы к Вечному огню. Полковник милиции в отставке, член совета ветеранов Тюменской области Сергей Уралов поделился своими впечатлениями: "Бессмертный полк" давно стал настоящей традицией для нашего города. Сегодня мы отмечаем окончание Второй мировой войны, подобные автопробеги проводим не впервые. Вчера был пеший ход "Бессмертного полка", а сегодня решили организовать автопробег по улицам Тюмени. Это не просто дань памяти, это воспитание молодого поколения, передача им знаний о подвигах наших предков", - подытожил он.

Напомним, акция "Бессмертный полк", посвященная 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, прошла в центре Тюмени 2 сентября.

Инна Кондрашкина

# Бессмертный полк , Геннадий Иванов

