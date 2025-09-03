Тюменская компания провела реновацию в школе-интернате для детей коренных народов Севера

| Фото: ООО "Запсибгазпром-газификация" | Фото: ООО "Запсибгазпром-газификация"

Тюменская компания провела реновацию в школе-интернате для детей коренных народов Севера, сообщает информационный центр правительства региона.

За парты в обновленной Сеяхинской школе Ямальского района сели около 560 ребят. Около 95% из них – дети коренных народов Севера. На постоянной основе в интернате проживают 318 школьников – их родители ведут кочевой образ жизни.

“Мы ставили перед собой задачу создать современное, комфортное и вдохновляющее пространство для учебы, творчества и жизни детей. Мы понимали, что для ребят из отдаленных поселков школа – это целый мир", - рассказал заместитель генерального директора по строительству "Запсибгазпром-газификации" Андрей Величко.

Главными вызовами при капитальном ремонте стали логистика и короткие сроки: все строительные материалы можно было доставить в поселок только по реке с июня по сентябрь.

“Мы получили один из лучших проектов капитального ремонта в Арктической зоне", – сказала и.о. директора Сеяхинской школы-интерната Оксана Матшина.