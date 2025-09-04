Билайн запустил новый формат франшизы

Билайн начал развивать новый формат розничной франшизы — Shop in Shop. Это решение позволяет открывать компактные фирменные зоны внутри действующих магазинов партнёров и нацелено в первую очередь на малые и средние города, где у оператора нет собственной розницы.

Shop in Shop стал новым этапом развития прежней концепции "Франшиза лайт". Формат предполагает интеграцию брендированной зоны оператора в инфраструктуру уже работающего магазина. Минимальный объём инвестиций — порядка 300 тыс. рублей в Москве, в регионах эта цифра ниже, что делает вход в партнёрство доступным для малого и среднего бизнеса.

Фирменная зона включает стойку ресепшн, витрины с SIM-картами, смартфонами и аксессуарами, а также сотрудника, который оказывает весь спектр услуг — от подключения абонентов и смены тарифа до восстановления SIM-карт.

"Shop in Shop — это новый этап развития нашей розничной модели. Мы хотим быть ближе к клиенту даже в тех населённых пунктах, где пока нет возможности открыть полноценный салон связи. Благодаря лёгкой интеграции и компактному формату мы предлагаем партнёрам быструю точку входа в телеком-рынок, а клиентам — доступ к качественному сервису рядом с домом", — отметил Иван Парамонов, начальник отдела по развитию франчайзинга Билайна.

Уже работает более 50 точек Shop in Shop Билайна, до конца 2025 года их число увеличится минимум на 30. Пилотный проект в Москве реализуется совместно с небольшой сетью, специализирующейся на продаже мобильных аксессуаров.

Формат ориентирован на партнёров, заинтересованных в гибких решениях без затрат на аренду отдельных помещений. Наиболее перспективными территориями для масштабирования Shop in Shop в компании называют малые города с устойчивым спросом на услуги связи, но без развитой инфраструктуры салонов.

На сегодняшний день розничная сеть Билайна включает 1565 собственных офиса и 964 франшизных.

