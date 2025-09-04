  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер восточный

Билайн запустил новый формат франшизы

Общество, 12:36 04 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Билайн начал развивать новый формат розничной франшизы — Shop in Shop. Это решение позволяет открывать компактные фирменные зоны внутри действующих магазинов партнёров и нацелено в первую очередь на малые и средние города, где у оператора нет собственной розницы.

Shop in Shop стал новым этапом развития прежней концепции "Франшиза лайт". Формат предполагает интеграцию брендированной зоны оператора в инфраструктуру уже работающего магазина. Минимальный объём инвестиций — порядка 300 тыс. рублей в Москве, в регионах эта цифра ниже, что делает вход в партнёрство доступным для малого и среднего бизнеса.

Фирменная зона включает стойку ресепшн, витрины с SIM-картами, смартфонами и аксессуарами, а также сотрудника, который оказывает весь спектр услуг — от подключения абонентов и смены тарифа до восстановления SIM-карт.

"Shop in Shop — это новый этап развития нашей розничной модели. Мы хотим быть ближе к клиенту даже в тех населённых пунктах, где пока нет возможности открыть полноценный салон связи. Благодаря лёгкой интеграции и компактному формату мы предлагаем партнёрам быструю точку входа в телеком-рынок, а клиентам — доступ к качественному сервису рядом с домом", — отметил Иван Парамонов, начальник отдела по развитию франчайзинга Билайна.

Уже работает более 50 точек Shop in Shop Билайна, до конца 2025 года их число увеличится минимум на 30. Пилотный проект в Москве реализуется совместно с небольшой сетью, специализирующейся на продаже мобильных аксессуаров.

Формат ориентирован на партнёров, заинтересованных в гибких решениях без затрат на аренду отдельных помещений. Наиболее перспективными территориями для масштабирования Shop in Shop в компании называют малые города с устойчивым спросом на услуги связи, но без развитой инфраструктуры салонов.

На сегодняшний день розничная сеть Билайна включает 1565 собственных офиса и 964 франшизных.

Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Реклама

erid: 2VSb5yY9P4D, ПАО «ВымпелКом»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Билайн

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 04.09.2025Тюменские танцоры готовятся к большим победам в новом сезоне
12:36 04.09.2025Билайн запустил новый формат франшизы
11:52 04.09.2025Книжный обменник в Тюмени закроет сезон 6 сентября
11:30 04.09.2025Молодежь Тюменской области при выборе работы ценит стабильность и надежность компании

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора