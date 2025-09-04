  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер восточный

Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:47 04 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за сутки, 3 сентября. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и три раза помогли населению, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В Тюмени на ул. 50 лет октября, 64 горела двухкомнатная квартира. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасли четырех человек, еще шестеро были эвакуированы. Огонь ликвидировали на площади 42 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

На ул. Щербакова загорелся автомобиль Audi. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

В Аромашевском муниципальном округе районе д. Вагина горел комбайн ACROS. Предварительная причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 04.09.2025Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки
12:14 04.09.2025За похищение, вымогательство и насилие будут судить пятерых тюменцев
19:30 03.09.2025Четверых человек спасли пожарные в Тюмени
12:13 03.09.2025В Тюмени на пожаре погиб человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора