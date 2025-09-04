Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за сутки, 3 сентября. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и три раза помогли населению, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В Тюмени на ул. 50 лет октября, 64 горела двухкомнатная квартира. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасли четырех человек, еще шестеро были эвакуированы. Огонь ликвидировали на площади 42 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

На ул. Щербакова загорелся автомобиль Audi. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

В Аромашевском муниципальном округе районе д. Вагина горел комбайн ACROS. Предварительная причина пожара устанавливается.