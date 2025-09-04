Три модульных ФАПа построят в Тобольском районе

ИА "Тюменская линия"

Строительство новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) запланировано в Тобольском районе. Проекты реализуют в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Мы понимаем, насколько важно для сельских жителей иметь возможность обратиться за медицинской помощью рядом с домом. Поэтому приоритетом остаётся её развитие в районе. Совместно с муниципалитетом мы определили удобные площадки для размещения ФАПов, впереди — общественные слушания и детальная проработка каждого проекта", —рассказал главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

ФАП в д. Маслова открыли недавно, он доказал свою эффективность. Созданы всё необходимые для приёма пациентов условия: просторные кабинеты, современное оборудование, удобные зоны ожидания. ФАП стал настоящим центром медицинской помощи для жителей деревни.

"Теперь у нас совсем другой уровень медицинской помощи — светло, чисто, удобно. Всё рядом и по-домашнему", — поделились пациенты.