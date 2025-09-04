На проспекте Чаркова в Тобольске завершили работы по ливневой канализации

74% от запланированного объема работ выполнили на проспекте Т.Н. Чаркова в Тобольске. Здесь ведется реконструкция - первый этап строительства магистрали М-8, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

"Полностью завершены работы по ливневой канализации, смонтированы колодцы, уложены трубы. Активно продвигаемся по тротуарам, велодорожкам и устройству наружного освещения. Проезжая часть готова на всем протяжении - 765,7 м.п., по освещению сделали 1479 м. п. кабеля, установили 30 опор. Протяженность тротуаров составила 973,7 м.п, велодорожек - 426,3 м.п.", - написал глава города.

Подрядчик – АО "ТОДЭП" – прилагает все усилия, чтобы завершить работы в срок – к 15 октября. Петр Вагин отметил, что держит ситуацию на личном контроле, регулярно бывает на объекте. "Важно, чтобы тоболяки получили качественную и современную инфраструктуру", - подчеркнул он.