Жители Тюменской области могут поддержать Заводоуковск в голосовании проекта "Малая Родина Первых"

Общество, 17:43 04 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут поддержать Заводоуковск в голосовании проекта "Малая Родина Первых", сообщает информационный центр правительства региона.

Проект направлен на информирование россиян о малых городах каждого федерального округа. Сейчас проходит голосование за три населенных пункта УФО, про которые активисты “Движения Первых” снимут познавательные ролики.

В голосовании участвуют: Далматово (Курганская область), Асбест (Свердловская область), Заводоуковск (Тюменская область), село Париж (Челябинская область), Урай (Югра), Салехард (Ямал).

"Заводоуковск – маленький город с большой историей, самобытной культурой и уникальной природой. Это столица безмоторной авиации и Колмаковского пряника. Мы были тылом в годы Великой Отечественной войны, именно к нам был эвакуирован Воронежский авиационный завод. Сегодня у нас проходит очень много событий, которые связывают всех жителей округа. Заводоуковск – яркий пример того, насколько теплой, интересной и любимой может быть малая родина", – сказала специалист по организации работы “Движения Первых” в Заводоуковском муниципальном округе Ольга Кадырина.

Проголосовать можно по ссылке.

Итоги подведут 8 сентября в 12 часов по московскому времени. Сейчас Заводоуковск – в лидерах голосования.

