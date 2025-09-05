Юные тюменцы представят свои игровые разработки в конкурсе "Game Jam"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области от 11 до 18 лет приглашают поучаствовать в межрегиональном конкурсе по игровой разработке "Game Jam", который пройдет в Тюмени. Регистрация продлится с 5 по 29 сентября, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Техническое задание опубликуют 19 сентября. Участники могут подавать заявки по трем номинациям: "Разработка игр"; "3D-моделирование для игр"; "Готовый инди-проект". Информацию о конкурсе разместят в группе во ВКонтакте.

Отметим, на работу участникам даётся три недели, после чего пройдет очная защита готовых проектов в рамках детского форума "Инфотех Junior".

Адрес электронной почты для направления выполненных заданий: gamedev@72to.ru.